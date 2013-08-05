أحزاب تجتمع بالقليوبية للاتفاق على المجلس الاستشاري المؤقت الذي سيدير المحافظة

كتب : حسن صالح الإثنين 05-08-2013 14:55

دعت عدد من الأحزاب في القليوبية، وفي مقدمتها المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والناصري والوفد، إلى عقد اجتماع مساء اليوم عقب الإفطار بنادي الشرطة في بنها مع المهندس محمد طنطاوي، السكرتير العام للمحافظة، للاتفاق على الأسماء النهائية المشكلة للمجلس الاستشاري المؤقت الذي سيدير المحافظة خلال الفترة المقبلة، والذي يمر بأزمة بسبب وجود خلاف بين عدد من التيارات التي تحاول فرض نفسها على تشكيل المجلس.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يحسم فيه موقف حركة 6 أبريل حتى الآن، حيث كان هناك رفض لتمثيلها داخل المجلس بسبب ما تم اعتباره بأنه تأييد من الحركة للإخوان خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى حركة "تمرد" بعد إعلانها التزامها بمركزية القرارات، وهو ما دعا حضور ممثلها بالمركزية اجتماع اليوم، وغياب أحزاب الإسلام السياسي عن التمثيل داخل المجلس، بعد استبعاد حزب مصر القوية نظرا لغموض موقف رئيس الحزب من الأحداث الجارية.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على عدد من الأسماء الممثلة للأحزاب والقوى السياسية، حيث يمثل حزب التجمع كل من إبراهيم جبل وصبحي زهرة ومحمد فؤاد ومحمد عبدالعزيز، ويمثل حزب الدستور بلال سعيد وأحمد صالح وممدوح سابق وإيهاب عبدالمعطي، ويمثل الحزب المصري الديمقراطي حسن السباعي وحسن أبوالسعود ومراد غالي ومحمود عامر العنام، ويمثل الحزب الناصري أحمد حسين وتوحيد البنهاوي وحسن جعفر وزهري عثمان، ويمثل حزب المصريين الأحرار بدر شرف الدين وأسامة عزيز وخالد جرامون وممدوح الشربيني، ويمثل حزب الوفد محمد سليم ومحمد فوزي حنفي ومحمد البقلي وأسامة حسن منصور، ويمثل حزب المؤتمر أحمد الساعي ومحمد جلب وإبراهيم شريف عبدالعزيز وأسماء صلاح، ويمثل حزب الكرامة سامي عبدالوهاب وأيمن زكريا وأحمد إسماعيل نصر ومحمد عزت الرفاعي، ويمثل التيار الشعبي تونسي إسماعيل عمر عبدالمقصود وأحمد حلمي سالم وفاتن عطا، ويمثل التحالف الشعبي عادل المليجي وسامي عبدالله إمام ومحمد نجيب وسمير العناني.

وفيما يخص الحركات الثورية فيمثل شباب جبهة الإنقاذ صبري عامر أحمد حجاج وإمام حنفي وعامر الوكيل، ويمثل حركة "كفاية" محمد عبدالمنعم العدوي ومرفت عبدالحميد، ويمثل تنسقية 30 يونيو محمود إسماعيل وممدوح سرج.