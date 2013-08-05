نتيجة «المرحلة الثانية» لتنسيق الجامعات الثلاثاء

تعلن وزارة التعليم العالى، الثلاثاء، نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية والبالغ عددهم 155 ألفا و39 طالبا وطالبة، وقالت مصادر فى مكتب التنسيق إن معامل التنسيق ستحصل على إجازة عيد الفطر، اعتباراً من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، على أن تبدأ أعمالها بتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 50% لشعبتى العلمى والأدبى. وأوضحت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، أن المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة سيتم فتحها للطلاب الناجحين من الدور الأول، اعتباراً من الثلاثاء 13 أغسطس، على أن يستمر فتح موقعى التنسيق للمرحلة حتى إعلان نتيجة الناجحين من الثانوية العامة الدور الثاني وتسجيل رغباتهم على الموقع، وإعلان نتيجة المرحلة مرة واحدة. وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، فى 15 أغسطس، وتستمر لمدة أسبوع، على أن يتم إعلان نتيجة ترشيحاتهم خلال 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل، وأوضحت أنه سيتم فتح تسجيل تحويلات تقليل الاغتراب بالتزامن مع تنسيق الشهادات المعادلة للمرحلتين الأولى والثانية معاً، وأضافت أن تنسيق الطلاب الحاصلين على الدبلومات سيبدأ اعتبارا من السبت 17 أغسطس الجاري. وبدأ مكتب التحويلات المركزي لجامعة القاهرة فى تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد (2013/2014) سواء بالنسبة للطلبة المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة عام 2013 أو للطلاب المنقولين لفرق أعلى، اعتباراً من أول أغسطس الحالي. وتقرر أن يبدأ المكتب فى تلقى طلبات التحويل حتى منتصف سبتمبر بالنسبة للطلاب المنقولين للفرق الدراسية الأعلى، فيما يستمر فى تلقى طلبات تحويل الطلاب المستجدين ونقل القيد وقبول المؤهلات العليا حتى نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة. وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بكليات الجامعة سيتم مركزياً من خلال مكتب التحويلات المركزي للجامعة بمقره بالمدينة الجامعية للطلبة وفق القواعد المعلن عنها، سواء بالنسبة للطلاب المنقولين لفرق أعلى أو للطلاب المستجدبن الحاصلين على الثانوية العامة عام 2013 والمرشحين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والراغبين في التحويل لكلية مناظرة أو نقل قيدهم بكلية أخرى غير مناظرة. وقال خميس حسين، مدير عام شؤون الطلاب بالجامعة، إن قواعد تحويل الطلاب لفرق أعلى بين الكليات تتطلب نجاح الطالب ونقله لفرقة أعلى في الكلية المحول منها ومستوفياً لشرط الإقامة فى النطاق الجغرافي للجامعة، حيث إنه لا يقبل للإقامة بالمدن الجامعية طيلة سنوات دراسته على أن تكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع مع مراعاة الشروط الداخلية للكليات، وبالنسبة لتحويل الطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة عام 2013 والمرشحين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والراغبين فى التحويل لكلية مناظرة أو نقل قيدهم من كلية لأخرى غير مناظرة يتم ذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق القبول بالجامعات. وبدأ الإثنين العمل بمكتب التحويلات المركزى بجامعة عين شمس للعام الجامعى 2013 / 2014، بمقر قاعة الامتحانات بالحرم الجامعى بالعباسية، ويبدأ المكتب عمله يومياً من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا خلال شهر رمضان، حتى الرابعة عصرا بعد عيد الفطر المبارك. وقال الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم الرجوع إلى الشروط المعلنة بكل كلية، وشدد على ضرورة تقديم الأوراق مستوفاة باليد ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد، كما أكد ضرورة إرسال بيانات الحالة مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمنة موافقة صريحة على التحويل. من جهة أخرى، استقبل الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، ندى شوشة، مدير إدارة مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالى والبنك الدولى، خاصة فى مجال تطوير التعليم الفنى وربط مؤسسات التعليم الفنى بسوق العمل. واطلع عيسى، خلال اللقاء، على المبادرة التى أطلقتها الهيئة عام 2012 « E4E» من أجل الشباب العربى والتى ترتكز على ضرورة تطوير العملية التعليمية بما يتلاءم مع احتياجات رجال الأعمال والصناعة. يأتى ذلك، فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور رشدى زهران، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، بدء التنسيق للقبول بالمدن الجامعية 12 أغسطس الجارى، ومد فترة السماح لتقديم الطلبات حتى 5 سبتمبر المقبل. وأوضح «زهران» أنه سيتم قبول الطلاب من خلال التسجيل الإلكترونى عبر مشروع «إم آى إس» والتسجيل الورقى بمقار المدن الجامعية ذاتها فى فرعى سموحة والشاطبى، مشيراً إلى أن المدن الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية والبالغ عددها 5 مدن هى مدينة الطالبات بسموحة ومدينة الطلبة ومدينة الشاطبى للطالبات وسابا باشا للطلبة وميرغم للطلبة تستوعب كثافة طلابية تقدر بنحو 7 آلاف طالب وطالبة، لافتاً إلى أنه نظراً للكثافة الطلابية العالية فإنه من المتوقع كما هو معتاد سنوياً لسد العجز تأجير من 3 إلى 5 فنادق العام الجامعى الجديد لتلبية الاحتياجات، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه حتى الآن لم يتم تأجير أى فنادق. وأشار إلى أن شروط القبول بالمدن الجامعية تتمثل فى أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدمة من خارج الإسكندرية وأن يكون الطالب مرشحا للالتحاق بأى من كليات أو معاهد الجامعة حسب بطاقة التنسيق إذا كان مستجداً، وإذا كان قديماً يشترط أن يكون ناجحاً.إعلان - Ads إعلان - Ads
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