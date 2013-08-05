أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

"البندق" يقي من أمراض القلب ويساعد على منع فقر الدم

Google+ Print
"البندق" يقي من أمراض القلب ويساعد على منع فقر الدم "البندق" يقي من أمراض القلب ويساعد على منع فقر الدم

كتب : سارة سعيد منذ 1 دقيقة

يعد البندق من أفضل المكسرات مذاقا، ويروج انتشاره خاصة في شهر رمضان، لكن إلى جانب مذاقه المميز فهو له العديد من الفوائد الصحية نظرا لغناه بفيتامين "E"، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وكونها غنية، كما أنه غني بحمض الفوليك الذي يساعد على منع فقر الدم.

وتساعد المكسرات وخاصة البندق واللوز على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، وتناوله يوميا يساعد على خفض الوزن، كما ـن الانتظام في تناوله بصورة يومية يساعد على مد الجسم بالمعادن كالمنجنيز والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة