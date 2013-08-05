"البندق" يقي من أمراض القلب ويساعد على منع فقر الدم

كتب : سارة سعيد منذ 1 دقيقة

يعد البندق من أفضل المكسرات مذاقا، ويروج انتشاره خاصة في شهر رمضان، لكن إلى جانب مذاقه المميز فهو له العديد من الفوائد الصحية نظرا لغناه بفيتامين "E"، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وكونها غنية، كما أنه غني بحمض الفوليك الذي يساعد على منع فقر الدم.

وتساعد المكسرات وخاصة البندق واللوز على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، وتناوله يوميا يساعد على خفض الوزن، كما ـن الانتظام في تناوله بصورة يومية يساعد على مد الجسم بالمعادن كالمنجنيز والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك.