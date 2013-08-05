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تخصيص 90 ألف متر لإنشاء 1500 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب

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تخصيص 90 ألف متر لإنشاء 1500 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب تخصيص 90 ألف متر لإنشاء 1500 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب

وافق اللواء طارق مهدى محافظ البحر الأحمر على تخصيص مساحة 90 ألف متر بمدينة رأس غارب لإنشاء 1500 وحدة سكنية جديدة على مرحلتين تضم المرحلة الأولى 500 وحدة سكنية على مساحة 25 ألف متر و1000 وحدة سكنية على مساحة 65 ألف متر لأبناء المدينة والأسر الأولى بالرعاية والحالات الخاصة، وقوائم الانتظار من المتقدمين فى سنوات سابقة للوحدة المحلية لمدينة رأس غارب.

وقال محافظ البحر الأحمر، إن الوحدات السكنية الجديدة مجهزة نصف تشطيب وتم تكليف لجنة صندوف الإسكان بالمحافظة لبحث إمكانية زيادة عدد غرف الوحدات السكنية الى 3 غرف بدلا من غرفتين بنسبة تصل إلى 50% من أى مشروع إسكانى جديد لتحقيق رغبة الأهالى فى الحصول على وحدات سكنية أكبرعلى أن يتم دراسة ذلك قانونيا.

وفى سياق متصل، يبحث محافظ البحر الأحمر مع الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب والشركة العامة للبترول مشكلة أراضى الجمعيات التى تصل إلى 18 جمعية إسكان تعاونى بسبب النزاع على الأرض المخصصة وامتياز شركة البترول بالمدينة، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة موقف أراضى حق الامتياز لشركة البترول برأس غارب.

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مصر 365