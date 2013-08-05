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"صحة" المنوفية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

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"صحة" المنوفية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر "صحة" المنوفية تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

أنهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المديرية حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات، لاستقبال الحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية لها خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك فى المستشفيات، واستقبال حالات الطوارئ، مضيفة أنه سيتم تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة بالمديرية لتلقى بلاغات المواطنين أو الوحدات الأخرى، ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فورا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى تكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية والطب البيطرى على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التى تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد، وسحب عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من ناحية الاشتراطات الصحية.

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مصر 365

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