مسئول "إخوانى" ببريد منوف يوقف العمل به بسبب رفع صورة للسيسى

توقف العمل بمكتب بريد منوف بمحافظة المنوفية اليوم لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب رفع أحد الأهالى، برفع صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع داخل الصالة، الأمر الذى أدى إلى وقف أحد المسئولين عن مكتب البريد والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين العمل، معلقا على موقف رافع صورة وزير الدفاع" روح خلى السيسى يجى يضبط الشغل".

وردا على حديث المسئول الإخوانى هتف المتواجدون بالمكتب "الجيش والشعب إيد واحدة"، و"وبنحبك يا سيسى"، و"الشعب خلاص أسقط الإرهاب".

وكادت تحدث اشتباكات لولا تدخل بعض الحكماء، وتم السيطرة على الموقف وعاد العمل إلى طبيعته مره أخرى.