السعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال لمعرفة أول أيام عيد الفطر

دعت السلطات السعودية جميع المقيمين على أراضيها من المسلمين إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال لمعرفة أول عيد الفطر الذى يتوقع أن يصادف يوم الخميس المقبل.

ودعت المحكمة العليا إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1434هـ، مساء غدا الثلاثاء /ليلة الأربعاء، فإن لم يرَ فمساء بعد غد الأربعاء /ليلة الخميس.

كما دعت إلى إبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وكان عدد من الباحث الفلكيين قالوا أنه بعد صيام 29 يوماً من شهر رمضان المبارك ـ دون إكمال العدة ـ يهل هلال عيد الفطر أول شهر شوال سنة 1434 هجرية يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2013، ويولد هلاله صباح يوم الأربعاء الساعة صفر والدقيقة 51".