أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

طارق لطفي: "حكاية حياة" أهم أعمالي الدرامية.. والمسلسل لم يسىء للمرأة

Google+ Print
طارق لطفي: "حكاية حياة" أهم أعمالي الدرامية.. والمسلسل لم يسىء للمرأة طارق لطفي: "حكاية حياة" أهم أعمالي الدرامية.. والمسلسل لم يسىء للمرأة

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

أعرب الفنان طارق لطفي، عن سعادته إزاء ردود الأفعال الإيجابية، وإشادة الجمهور بمسلسله الجديد "حكاية حياة" الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية لهذا العام، في ثاني تعاون له مع المخرج محمد سامي والنجمة غادة عبد الرزاق.

ووصف طارق لطفي مسلسل "حكاية حياة" بأنه أحد أهم المسلسلات التي قدمها في مشواره الفني، مشيرا إلى أن المسلسل مليء بالعديد من المعاني والرسائل المهمة والتي تعد أحد أهم أسباب نجاح المسلسل، حيث حرص المخرج محمد سامي، على أن يخرج من الممثل أفضل ما لديه ونجح في جميع اختياراته لجميع الأبطال من النجوم والشباب.

وأكد أن المسلسل قدم نماذج عديدة للمرأة والموجودة في المجتمع، ولم يسيء إليها من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن المجتمع يضم نماذج مختلفة للمرأة.

وأشاد لطفي بروعة الديكورات التي نفذها المخرج محمد سامي والتي كان لها بالغ الأثر في إبهار جمهور المشاهدين، مؤكدا أهمية تحسين صورة الواقع الذي نعيشه وعم تقديمه بشكل قبيح، قائلا "نحن ننقل الصورة الجمالية للواقع بشكل فني ولا ننقله كما هو، لجذب المشاهد".

"حكاية حياة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، أحمد زاهر، روجينا، خالد سليم، رزان مغربي، نجلاء بدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام