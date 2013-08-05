طارق لطفي: "حكاية حياة" أهم أعمالي الدرامية.. والمسلسل لم يسىء للمرأة

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

أعرب الفنان طارق لطفي، عن سعادته إزاء ردود الأفعال الإيجابية، وإشادة الجمهور بمسلسله الجديد "حكاية حياة" الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية لهذا العام، في ثاني تعاون له مع المخرج محمد سامي والنجمة غادة عبد الرزاق.

ووصف طارق لطفي مسلسل "حكاية حياة" بأنه أحد أهم المسلسلات التي قدمها في مشواره الفني، مشيرا إلى أن المسلسل مليء بالعديد من المعاني والرسائل المهمة والتي تعد أحد أهم أسباب نجاح المسلسل، حيث حرص المخرج محمد سامي، على أن يخرج من الممثل أفضل ما لديه ونجح في جميع اختياراته لجميع الأبطال من النجوم والشباب.

وأكد أن المسلسل قدم نماذج عديدة للمرأة والموجودة في المجتمع، ولم يسيء إليها من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن المجتمع يضم نماذج مختلفة للمرأة.

وأشاد لطفي بروعة الديكورات التي نفذها المخرج محمد سامي والتي كان لها بالغ الأثر في إبهار جمهور المشاهدين، مؤكدا أهمية تحسين صورة الواقع الذي نعيشه وعم تقديمه بشكل قبيح، قائلا "نحن ننقل الصورة الجمالية للواقع بشكل فني ولا ننقله كما هو، لجذب المشاهد".

"حكاية حياة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، أحمد زاهر، روجينا، خالد سليم، رزان مغربي، نجلاء بدر.