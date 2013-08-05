فرنسا تمدد إغلاق سفارتها في اليمن حتى الأربعاء

كتب : أ ف ب منذ 15 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن فرنسا قررت تمديد إغلاق سفارتها في اليمن حتى يوم الأربعاء 7 أغسطس، بسبب خطر محدق من تنظيم القاعدة.

وقالت الوزارة، دون مزيد من التفاصيل، أن "وزير الخارجية لوران فابيوس قرر تمديد إغلاق سفارة فرنسا في صنعاء حتى الأربعاء السابع من أغسطس".

وبرر الرئيس فرنسوا هولاند إغلاق السفارة الفرنسية في صنعاء الذي كان مبدئيا حتى اليوم، بمخاطر تعرضها لاعتداءات قال إنها "خطيرة جدًا".

واتخذت بريطانيا وألمانيا القرار نفسه، بعد أن أعلنت واشنطن يوم الجمعة الماضي عن مخاطر محدقة ببعض سفاراتها وقنصلياتها لاعتداءات القاعدة في أغسطس، خصوصًا في الشرق الأوسط وإفريقيا حتى العاشر من أغسطس.

وقررت لندن اليوم تمديد غلق سفراتها في اليمن حتى عيد الفطر.