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إيران تشكر السودان على موقف "البشير"

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إيران تشكر السودان على موقف "البشير" إيران تشكر السودان على موقف "البشير"

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

أجرى وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، إتصالا هاتفيا بنظيره السوداني، علي كرتي.

ونقل صالحي خلال الاتصال، شكر وتقدير الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لنظيره السوداني، عمر البشير، لسعيه للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس روحاني، والتي جرت أمس في طهران.

من جانبه، أعرب كرتي عن أمله بأن يلتقي الرئيسان الإيراني والسوداني قريبا.

يذكر أن الرئيس السوداني لم يتمكن من حضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد، إثر عدم منح السلطات الترخيص اللازم للطائرة التي كانت تقله، للعبور من أجوائها، في طريقها لإيران.

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