وزيرة الصحة تنجح فى تعليق إضراب العاملين بـ«الإسعاف» لمدة 60 يوماً

الإضراب استمر 24 ساعة وأدى إلى وقف خدمة خط البلاغات الرئيسى.. والعاملون بالهيئة: الوزيرة استجابت لعدد من مطالبنا

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 48 دقيقة

نجحت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، فى إنهاء إضراب العاملين بمرفق الإسعاف الذى استمر 24 ساعة وأصاب الهيئة بالشلل التام وأدى إلى وقف خدمات الخط الساخن لتلقى بلاغات الإسعاف بغرفة العمليات الرئيسية.

وقال العاملون بغرفة العمليات المركزية بهيئة الإسعاف المصرية إن لقاءً جمعهم بوزيرة الصحة والدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف، أمس الأول، للتفاوض حول مطالب العاملين بغرفة العمليات المركزية، التى تتلقى بلاغات الإسعاف، وأكدوا أن اللقاء أسفر عن تعليق الإضراب لمدة 60 يوماً بعد الاستجابة لعدة مطالب للعاملين والتعهد ببحث باقى المطالب، ومنها تعيين مشرفين على العمال من العاملين بالغرفة، والتنازل عن جميع البلاغات ضد الموظفين للنيابة العامة، وإقالة 2 من رؤساء الإدارة بمرفق إسعاف القاهرة، وتثبيت العمالة المؤقتة بالهيئة، وزيادة بدل العدوى التى يتقاضاها المسعفون والسائقون التى لا تزيد حاليا على 15 جنيهاً، والمساواة بين العاملين فى غرفة العمليات المركزية والإداريين فى الهيئة فى الحوافز والبدلات، وزيادة عدد سيارات الإسعاف فى القاهرة التى لا تزيد على 180 سيارة.

كما شملت مطالب العاملين بهيئة الإسعاف توقف حجز سيارات الإسعاف فى المستشفيات لفترات تمتد لأكثر من 10 ساعات لعدم جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى والمصابين، ما يؤثر على خدمة الإسعاف، ووقف قرارات إحالة سائقى الإسعاف للنيابة الإدارية فى حال اصطدامهم بسيارات فى الطريق والاقتصار على سماع شهادتهم فقط.

وأشار العاملون، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنهم يصرون على تحقيق جميع مطالبهم خلال المهلة التى منحوها لوزيرة الصحة، لافتين إلى أنه فى حال عدم تحقيق مطالبهم سيمتد إضرابهم إلى جميع أنحاء الجمهورية، ما سيؤدى إلى شلل تام بخدمة الإسعاف.