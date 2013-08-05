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خبير سوداني: العداء مع إيران والإخوان وراء منع السعودية عبور طائرة "البشير"

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خبير سوداني: العداء مع إيران والإخوان وراء منع السعودية عبور طائرة "البشير" خبير سوداني: العداء مع إيران والإخوان وراء منع السعودية عبور طائرة "البشير"

كتب : الأناضول منذ 7 دقائق

قال خبير سوداني إن سبب منع السلطات ، لطائرة الرئيس السوداني، عمر البشير، عبور أجوائها، خلال سفره إلى طهران، يعود "للعداء بين دول الخليج وإيران، بجانب الحملة التي تقودها هذه الأنظمة ضد جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة"، مستبعدا أن يكون السبب في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير.

وقال آدم محمد أحمد، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة "الزعيم الأزهري": "موقف السعودية مبرره العداء بين دول الخليج وإيران خصوصا بعد التقارب الملحوظ بين الخرطوم وطهران".

وأضاف: "لكن هذا مبرر سياسي، والسعودية ستتخذ من ملف المحكمة الجنائية مبررا قانونيا".

وعن رفض جامعة الدول العربية، التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال الخبير السوداني: "إن ذلك لن يكون له أي تأثير على السعودية، باعتبار أن الجامعة قراراتها سياسية، بينما المحكمة قراراتها قانونية، ويمكن أن توفر غطاء للسعودية، لأن القرارات السياسية للجامعة ينبغي ألا تتعارض مع الالتزامات الدولية".

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