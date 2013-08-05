فريدة سيف النصر: زودت وزنى 35 كيلو بسبب «النعجة»

- الشخصية وجعت قلبى.. وحزينة لحذف بعض مشاهدى فى «بدون ذكر أسماء»

كتب : نورهان طلعت الإثنين 05-08-2013 11:25

تألقت فريدة سيف النصر فى شخصية «النعجة» فى مسلسل «بدون ذكر أسماء». عن هذه الشخصية تقول: فى البداية تحدث معى الكاتب الكبير وحيد حامد وقال لى إن هناك دورا يرانى الأصلح له، وفور قراءتى للملامح الأولى للشخصية وافقت على الفور، حيث جذبتنى الشخصية لأنها مختلفة تماماً، وفاجأتنى مثلما أدهشت الجمهور، أما عن الشكل الذى ظهرت به فهو من اختيارى حيث كانت لى نظرة فى شكل «النعجة»، وصناع العمل كانوا يريدون أن يكون شكلى مقززا مثل بقية الأبطال لكنى رفضت ذلك لأنها مختلفة تماماً عنهم فلديها مال ويبدو أنها أنظف واحدة فى الموجودين ولا يصح أن يكون شكلها الخارجى مثلهم، فحرصت على أن يكون كل شىء فيها معبرا عن حالتها، فالباروكة التى لا تسرح تعبر عن حالتها المزاجية وأنه ليس لديها وقت لتسريحها، وكذلك الساعة التى ترتديها، والعلبة الصفيح التى دائماً ما ترافقها، فهذه أشياء قديمة يهتم بها كبار السن وتلمس الشخصية وتعبر عنها أكثر.

وتضيف: أما عن وزنى الزائد الذى فاجأ البعض فأقول إن وزنى كان 80 كيلوجراما لكن طالبنى وحيد حامد بزيادة وزنى بشكل كبير إلى أن زدته 35 كيلو دفعة واحدة فأصبحت 115 كيلو، واضطررت إلى تناول كل ما يصادفنى حتى أصل لهذا الوزن، ثم لجأت بعد ذلك إلى ماكيير فى لندن بعث لى بدلة تزيد من وزنى، وبدت كما لو كانت جسما أرتديه مما جعلنى أعيش فى «ساونا»، بالإضافة لتعرضى لإضاءة التصوير مع حر الصيف، وكل ذلك رغبة فى الاهتمام بالتفاصيل، وحتى تكون الشخصية واقعية، وقد شعرت بسعادة كبيرة فور اتصال صلاح السعدنى بى وإشادته بى، لكنى حالياً أنقصت 4 كيلو من وزنى فقط، ودخلت المستشفى فور انتهائى من هذا الدور الذى أوجع قلبى مثل «النعجة» تماماً، حيث عشت الشخصية لدرجة أننى تأثرت بها، ورغم المجهود الذى بذلته فى المسلسل فإننى انزعجت بعد مشاهدة العمل بسبب قص عدد كبير من مشاهدى، فشعرت أنه مجهود ضاع فى الهواء، وفوضت أمرى إلى الله.