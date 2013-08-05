أمين حزب البناء والتنمية بسوهاج ينفى محاصرة الكنائس ورفع علم القاعدة عليها

قال الشيخ علاء صديق أمين حزب البناء والتنمية بسوهاج الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه لا صحة لما نشر حول حصار الكنائس ورفع علم القاعدة عليها، وهذه الأخبار ليست لها أساس من الصحة، وأن قوى التحالف الداعمة للشرعية بسوهاج تكذب ما نشر حول تكسير صلبان كنيسة بقرية بناويط التابعة لمركز المراغة، وحصار كنيسة جرجا من قبل مسيرات مؤيدى الرئيس مرسى، وأن هذه الأخبار الكاذبة تدعو إلى الفتنة الطائفية وتشعلها فى الصعيد، وهذا لعب بالنار وحرق الوطن كله.

وقال صديق، إن قوى التحالف بسوهاج تشكل لجنه نظام تقوم بتطويق الكنائس والمنشآت العامة أثناء مرور المسيرة وتمنع اقتراب أى مظاهرة.

وأشار أمين البناء والتنمية أن قرية بناويط ليس بها أى كنيسة على الإطلاق، وهذا ما يثبت الكذب أما بخصوص محاصرة كنيسة جرجا فالمسيرات المؤيدة لا تمر من أمام كنائس أو منشآت عامة على الإطلاق، حفاظا على سلمية التظاهر، ولذا نحذر هذه الصحف من التلاعب بهذه الورقة فى هذا التوقيت، لأنها لعب بالنار، وتحريض على الفتنة.

وفى النهاية تساءل صديق ما دليل هذه الأخبار ولماذا لم يتم إثباتها بالصور أو الفيديو؟ والجماعة الإسلامية تدعو كل المراقبين والصحفيين أن يتابعوا تحركات التظاهرات المؤيدة للشرعية ليروا مدى الرقى الذى تتحرك به المسيرات، لتتحقق من كذب المغرضين الذين يريدون حرق مصر.