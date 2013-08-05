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شركة هيونداى الكورية الجنوبية تفوز بصفقة سعودية بقيمة 3.3 مليار دولار

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شركة هيونداى الكورية الجنوبية تفوز بصفقة سعودية بقيمة 3.3 مليار دولار شركة هيونداى الكورية الجنوبية تفوز بصفقة سعودية بقيمة 3.3 مليار دولار

أعلنت شركة هيونداى للصناعات الثقيلة، اليوم الاثنين، أنها فازت بصفقة بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء محطة توليد بخارية فى .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركة أقامت حفل التوقيع على مشروع إنشاء محطة توليد بخارية أمس فى السعودية بمشاركة رئيس شركة هيونداى للصناعات الثقيلة "لى جيه سونج" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء "صالح بن حسين العواجي" والرئيس التنفيذى لها "على بن صالح البراك" وغيرهم.

وسيتم إنشاء المحطة لإضافة 2640 ميجاوات لتعزيز قدرات التوليد بالشركة، على ساحل البحر الأحمر على بعد 135 كيلو مترا شمال منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، بحلول عام 2017. ومن المقرر أن تكمل الشركة المشروع بنظام التسليم بعد الانتهاء من كامل المشروع.

ومن المقرر أن تنتج شركة هيونداى حوالى 20 بالمائة أى 12 ألف ميجاوات من إجمالى الطاقة الكهربائية فى السعودية فى حال اكتمال مشروع إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية.. حيث بدأ تشغيل محطتى توليد الطاقة اللتين أنشأتهما هيونداى، وتنشئ محطة توليد الطاقة الأخرى حاليا فى السعودية.

وذكرت هيونداى أنها فازت بالصفقة بعد أقل من سنة واحدة من فوزها بصفقة لبناء محطة التوليد البخارية بقيمة 2.3 مليار دولار فى أكتوبر العام الماضى من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بناء على الثقة القوية فى المهارات التقنية لها وتنفيذ المشروع.

وقال مسئول فى الشركة، إن الاستثمارات فى الصناعات الأساسية تنشط فى الشرق الأوسط بفضل النفط المرتفعة، وازدياد عدد السكان والنمو الاقتصادى، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى مؤخرا، مضيفا أن السعودية تضع توسيع المرافق الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه فى أولوياتها للسياسات الخاصة بالشعب السعودى، فيتوقع أن تفوز شركته بصفقة أخرى قريبا.

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مصر 365

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