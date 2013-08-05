6 نصائح نفسية وتربوية لتنمية مواهب الأطفال

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، "توجد عدة طرق وأساليب نفسية وتربوية تساعد الإباء والأمهات قدر الإمكان فى رعاية وتنمية مواهب أطفالهم وقياس مدى درجة الوعى لديهم وكيفية تنمية أساليب التفكير والتوجيهات السليمة لدى أبنائهم ولعل من أهمها ما يلى:

> ـ إذا تبين لنا حب الطفل لموضوع أو فكرة أو شىء طيب فيجب أن نشجعه عليه ونوفره له بدون تردد.

ـ الإجابة على جميع الأسئلة التى تدور فى عقل الطفل.

ـ مساعدة الطفل على الطرق الصحيحة فى أى عمل يقوم به.

ـ معاونة الطفل وإرشاده فى أى أمر يصعب عليه.

ـ عدم معاقبة الطفل عند كسر لعبته بسبب اكتشاف طريقة عملها.

ـ عرض العديد من الصور على الطفل لكى يقوم بالتفكير فيها وتكوين قصص مناسبة عليها.