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بروتين البرولاكتين يخفض من التهابات المفاصل

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بروتين البرولاكتين يخفض من التهابات المفاصل بروتين البرولاكتين يخفض من التهابات المفاصل

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن بروتين "البرولاكتين" قد يصبح علاجا فعالا لتخفيف حدة التهابات المفاصل، حيث يلعب دورا هاما فى تراجع هذه الالتهابات.

وأوضح الباحثون أن الأمراض المشتركة الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدى نتيجة لتلف الغضروف وخسارة الكتل الغضروفية، تسهم بصورة كبيرة فى زيادة حدة التهابات المفاصل.

وقد وجد أن حقن هذه الغضاريف ببروتين "البرولاكتين" يوقف التدهور الحاد المرتبط بسوء حالة الكتل الغضروفية وبالتالى خفض فرص الإصابة بالتهابات المفاصل.

كانت التجارب الأولية التى أجريت على فئران التجارب تم حقنهم ببروتين "البرولاكتين" قد أشارت إلى فاعليته فى الحد من تآكل العظام بالإضافة إلى تقليل حدة التهاب العظام وتورم المفاصل بالإضافة إلى تخفيف حدة الآلام المصاحبة لهذه الالتهابات.

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