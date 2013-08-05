أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (24) من "حدث في دمشق": رأفت يؤكد لوداد أنه لن يترك ربيعة أبدا

Google+ Print
الحلقة (24) من "حدث في دمشق": رأفت يؤكد لوداد أنه لن يترك ربيعة أبدا الحلقة (24) من "حدث في دمشق": رأفت يؤكد لوداد أنه لن يترك ربيعة أبدا

كتب : محمد عاشور الإثنين 05-08-2013 03:54

انقسمت أحداث الحلقة (24) من مسلسل "حدث في دمشق"، بين عرض أحداث العصر الحالي، الذي يعرض شخصية "وداد"، التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي، وهي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وعصر القرن الماضي، الذي يعرض ذكريات "وداد" في الشام.

وطلبت وداد من رأفت أفندي، حبيب ربيعة، ألا يتركها أبدلا ولا يكسر بخاطرها لأنها تحبه، ومن جانبه أكد لها رأفت أن لن يترك ربيعة أبدا.

وتذكرت وداد ذكريات القصف الإسرائيلي على غزة وتأسيس دولة إسرائيل.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة