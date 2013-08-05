الحلقة (24) من "حدث في دمشق": رأفت يؤكد لوداد أنه لن يترك ربيعة أبدا

كتب : محمد عاشور الإثنين 05-08-2013 03:54

انقسمت أحداث الحلقة (24) من مسلسل "حدث في دمشق"، بين عرض أحداث العصر الحالي، الذي يعرض شخصية "وداد"، التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي، وهي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وعصر القرن الماضي، الذي يعرض ذكريات "وداد" في الشام.

وطلبت وداد من رأفت أفندي، حبيب ربيعة، ألا يتركها أبدلا ولا يكسر بخاطرها لأنها تحبه، ومن جانبه أكد لها رأفت أن لن يترك ربيعة أبدا.

وتذكرت وداد ذكريات القصف الإسرائيلي على غزة وتأسيس دولة إسرائيل.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.