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الحلقة 25 من "سكتم بكتم 4": المواطن رجل أمن

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الحلقة 25 من "سكتم بكتم 4": المواطن رجل أمن الحلقة 25 من "سكتم بكتم 4": المواطن رجل أمن

كتب : محمد شنح الإثنين 05-08-2013 04:04

شهدت أحداث الحلقة "25" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "المواطن رجل أمن "، تعرض بطل العمل "مناحي"، والذي يقوم بدوره الفنان السعودي فايز المالكي، لحادث سرقة من أحد السارقين، وحاول أن يطارده ويلحق به إلا أنه فشل في ذلك.

تنتشر في مدينة الرياض، حسبما يذكر المسلسل، مجموعات من السفاحين المرتزقة الأثيوبيين، الذيت يقومون بالقتل والنهب والسرقة، ويسعون في الأرض فسادا.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفه بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.

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DMC

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