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الحلقة (26) من "الشك": وسيلة تقرر تسمية طفلها "قاصد خير" لتخليد ذكرى صاحب الثروة

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الحلقة (26) من "الشك": وسيلة تقرر تسمية طفلها "قاصد خير" لتخليد ذكرى صاحب الثروة الحلقة (26) من "الشك": وسيلة تقرر تسمية طفلها "قاصد خير" لتخليد ذكرى صاحب الثروة

كتب : محمد أبوضيف الإثنين 05-08-2013 04:05

شهدت الحلقة (26) من مسلسل "الشك" انجبت "وسيلة" والتي تقوم بدورها مي عز الدين، طفل من فايق غالب، وتقرر تسميته "قاصد خير" على اسم صاحب الثروة التي تركها لها، وتعتقد أنه ابوها.

فيما قام فايق غالب، بدس لها حبوب مخدرة بدلا من الفيتامينات، في محاولة للتخلص منها عن طريق أدمان المواد المخدرة.

أصابت العائلة صدمة كبيرة بعد قرار وسيلة بتسمية طفلها باسم قاصد خير، وبدت العائلة في الاتحاد والالتفاف حول والدتهم سامية في مواجهة وسيلة، والتي تظهر في شكل وحشي تريد من خلال السيطرة على كل شيء.

وقرر نبيل شرف الدين، الزواج من سعاد والتي تقوم بدروها الفنانة صابرين ويتجه لإخبار أولاده بالقرار.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

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