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الحلقة (23) من "الرجل العناب": اختيار تيسير فهمي لشخصية "الرجل الشرطي"

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الحلقة (23) من "الرجل العناب": اختيار تيسير فهمي لشخصية "الرجل الشرطي" الحلقة (23) من "الرجل العناب": اختيار تيسير فهمي لشخصية "الرجل الشرطي"

كتب : محمد عاشور الإثنين 05-08-2013 04:06

شهدت أحداث الحلقة (23) من مسلسل "الرجل العناب"، تقديم النقيب تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان "شيكو" لفكرة عمل "الرجل الشرطي" لوزارة الداخلية، حتى تحسن صورتها لدى الناس بعد النجاح الباهر للرجل العناب.

وبعد إلحاح تيسير للوراء فاروق على اختياره لهذه المهمة، وافقت وزارة الداخلية على اعتباره يمثثل شخصية "الرجل الشرطي"، في فيلم سينمائي يعرض إنجازات وزارة الداخلية وجهاز الشرطة، لمنافسة الرجل العنابي، الذي أنجز عدد من الإنجازات لم تستطع الداخلية إنجازها.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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