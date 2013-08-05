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الحلقة (25) من "نقطة ضعف": عمر يخبر ندى أنه يحبها

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الحلقة (25) من "نقطة ضعف": عمر يخبر ندى أنه يحبها الحلقة (25) من "نقطة ضعف": عمر يخبر ندى أنه يحبها

كتب : محمد عاشور الإثنين 05-08-2013 04:07

شهدت أحداث الحلقة (25) من مسلسل "نقطة ضعف"، طلب عمر الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان، من أخته "سارة"، التي تلعب دورها الفنانة روجينا، إعلان زواجه السري من محاميه الخاص "شهاب"، ثم إعلان الطلاق حتى لا تسبب في خراب بيته الثاني.

وعرضت سارة على شهاب هذه الفكرة، إلا أنه رفضها، وأخبرها أنه لن يطلقها أبدا لأنه يحبها.

من ناحية أخرى تقابل عمر مع ندى في عزبته، وركبا الخيل، ثم أخبرها أنه يحبها.

يذكر أن مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج "أحمد شفيق".

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