بالصور.. نرصد آثار تفجيرات أضرحة بسيناء

توافد أهالى شمال سيناء صباح اليوم على موقع تفجيرات ضريح الشيخ سليم أبو جرير بقرية مزار غرب العريش، وضريح الشيخ حميد بمنطقة المغارة فى وسط سيناء.

وكان مجهولون قد قاموا ليلة أمس الأحد بعملية تفجير هذه الأضرحة بواسطة عبوات ناسفة أتت على غرفة الضريح والقبر الذى بداخله، وامتدت آثار التفجير، وهدمت أجزاء من قبور مجاورة.

وقال أهالى: إن مسلحين يستقلون سيارة نصف نقل قاموا بهذا العمل أثناء قيام الأهالى بأداء صلاة التراويح، وسمع دوى الانفجار من بعيد، وحمّل الأهالى مسئولية تفجير الأضرحة لمجموعات تكفيرية ترى أن هذه المواقع وجودها يمثل شِرْكًا.