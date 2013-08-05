أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. نرصد آثار تفجيرات أضرحة بسيناء

Google+ Print
بالصور.. نرصد آثار تفجيرات أضرحة بسيناء بالصور.. نرصد آثار تفجيرات أضرحة بسيناء
Add to Google

توافد أهالى شمال سيناء صباح اليوم على موقع تفجيرات ضريح الشيخ سليم أبو جرير بقرية مزار غرب العريش، وضريح الشيخ حميد بمنطقة المغارة فى وسط سيناء.

وكان مجهولون قد قاموا ليلة أمس الأحد بعملية تفجير هذه الأضرحة بواسطة عبوات ناسفة أتت على غرفة الضريح والقبر الذى بداخله، وامتدت آثار التفجير، وهدمت أجزاء من قبور مجاورة.

وقال أهالى: إن مسلحين يستقلون سيارة نصف نقل قاموا بهذا العمل أثناء قيام الأهالى بأداء صلاة التراويح، وسمع دوى الانفجار من بعيد، وحمّل الأهالى مسئولية تفجير الأضرحة لمجموعات تكفيرية ترى أن هذه المواقع وجودها يمثل شِرْكًا.


>G51ff56d9993b6.jpg
>
>G51ff56d9e2782.jpg
>
>G51ff56da2aa17.jpg
>
>G51ff56da59bf6.jpg
>
>G51ff56da931e3.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365