رايتس ووتش: الجيش السورى يستخدم صواريخ باليستية فى المناطق السكنية

قالت هيومان رايتس ووتش إن الجيش السورى أطلق صواريخ باليستية على المناطق السكنية خلال المعارك مع الثوار، فقتل مئات المدنيين، وقالت المنظمة التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا فى تقرير نشر، اليوم الاثنين، إنها حققت فى تسع هجومات صاروخية قتلت ما لا يقل عن 215 شخصا، نصفهم من الأطفال، بين فبراير ويوليو.

وزار نشطاء من هيومان رايتس ووتش سبعة مواقع تعرضت لتسعة هجمات. ولم تكن ثمة أهداف عسكرية واضحة قرب هذه المواقع، كما قالت المنظمة فى بيان، داعية الرئيس بشار الأسد إلى وقف الهجمات العشوائية، ولم يتسن الوصول إلى مسئولين حكوميين على الفور للتعليق. ونفى الجيش مرات كثيرة استهداف المدنيين خلال الصراع المستمر منذ أكثر من عامين، قائلا إن قواته تقاتل "إرهابيين" يختبئون فى المناطق المدنية.

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