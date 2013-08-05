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لجنة الانتخابات بليبيا تبحث مع الأمم المتحدة آليات الديمقراطية

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لجنة الانتخابات بليبيا تبحث مع الأمم المتحدة آليات الديمقراطية لجنة الانتخابات بليبيا تبحث مع الأمم المتحدة آليات الديمقراطية

بحث رئيس مجلس المفوضية العليا الليبية للانتخابات نورى العبار، مع نائب ممثل بعثة الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا جورج شاربنتير، الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فى ليبيا وآليات العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع الذى عقد مساء أمس بمقر المفوضية بالعاصمة الليبية طرابلس بحث استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبى الجديد.

وقدم رئيس مجلس المفوضية، الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم المستمر لعمل المفوضية والدفع بها نحونجاح الانتخابات، وإرساء دعائم الديمقراطية فى ليبيا الجديدة.

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