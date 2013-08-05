بلاغ ضد إمام مسجد في بني سويف لدعائه على «السيسي» ومتظاهري «30 يونيو»

وقعت مشادات عقب صلاة التراويح، مساء الأحد، بين عدد من المصلين وإمام مسجد تابع لمديرية أوقاف بني سويف بقرية «الشناوية» في مركز ناصر، بسبب دعاء الإمام على الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والحكومة. تلقى اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من جمال عبد الحليم عبد الباقي، 50 سنة، موظف، مقيم بقرية الشناوية، الشيخ محمود سعد إسماعيل، إمام مسجد أحمد أبوزيد، بأنه أثناء تأدية صلاة التراويح، قرأ الإمام قوله الله تعالى في سورة غافر: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ»، وعقب الصلاة شرح الإمام الآية، وشبه الفريق أول «السيسي» بأنه «فرعون» ودعا عليه، ثم شبه الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه سيدنا «موسى». وأشار البلاغ إلى أن الإمام دعا ضد كل من ساند الثورة المصرية في 30 يونيو، قائلًا: «اللهم يتم أولادهم، وأولاد من ناصرهم، وأولاد من أحبهم ومن عاونهم». تحرر محضر بالواقعة، وتم إرساله إلى المستشار محمد بسيوني، المحامي العام لنيابات بني سويف للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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