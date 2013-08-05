قوات الأمن التونسية تقبض على المشتبه به فى اغتيال البراهمى

أعلن وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو خلال مؤتمر صحفى ليل الأحد أن عمليات "مكافحة الإرهاب" التى تنفذها القوات العسكرية والأمنية منذ الجمعة فى مناطق مختلفة من البلاد أتاحت القبض على عدد من المطلوبين فى قضايا "إرهابية".

وقال الوزير إن إحدى هذه العمليات جرت فى سوسة حيث ألقت قوات الأمن القبض على لطفى الزين، المشتبه بتورطه فى اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو، فى أول اعتقال يتم فى هذه القضية.

ولم يعط الوزير أى تفاصيل عن دور المتهم فى جريمة الاغتيال التى وجهت أصابع الاتهام فيها إلى التيار السلفى والتى أججت الأزمة السياسية فى البلاد.

كما أعلن الوزير أن عملية أخرى جرت فجر الأحد فى العاصمة تونس أتاحت القبض على عز الدين عبد اللاوى المتهم بالتورط فى اغتيال القيادى المعارض شكرى بلعيد فى فبراير.