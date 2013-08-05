دراسة: إسراف الحوامل فى الدهون والسكريات له عواقب خطيرة على المولود

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن بعض العادات الغذائية الخاطئة التى تتبعها السيدات الحوامل، وتأثير ذلك على الأجنة والأطفال فى مراحل لاحقة من حياتهم.

وأشار الباحثون لأن إسراف السيدات الحوامل فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المحتوية على قدر كبير من السكر له تأثيرات ضارة على الأجنة داخل الرحم، ويرفع خطر تعرضهم لتناول المشروبات الكحولية وإدمان المواد المخدرة مستقبلاً.

وكشفت النتائج أن الأمهات الحوامل اللاتى تناولن كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر ارتفعت فرص إدمان أولادهن مستقبلاً للمشروبات الكحولية وتناول كميات كبيرة منها، فيما أقبل أولاد السيدات الحوامل اللاتى أسرفن فى تناول الأطعمة الغنية بالسكر على تعاطى المواد المخدرة مثل الأمفيتامين عقب الوصول لمرحلة البلوغ، وهو ما يوصى السيدات الحوامل بضرورة تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوى على جميع العناصر الصحية دون إفراط أو تفريط.

أذيعت هذه النتائج فى المؤتمر العلمى السنوى الذى عقدته الرابطة الأمريكية للطب النفسى، وذلك فى مدينة هونولولو الأمريكية، وذلك فى الثانى من شهر أغسطس الجارى.