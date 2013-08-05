مجلس جامعة أسوان يعتمد نتائج البكالوريوس والليسانس دور مايو

قرر مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية كلية التربية تعليم عام دور مايو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية، والليسانس فى الآداب والتربية، وعددهم (118 طالبًا)، كل طالب بالتقدير الحاصل عليه.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية كلية التربية "شعبة التعليم الأساسى" الحلقة الأولى دور مايو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية، والليسانس فى الآداب والتربية، وعددهم (93 طالبًا)، كل طالب بالتقدير الحاصل عليه ومنح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية كلية التربية دور مايو درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية، وعددهن (43 طالبة)، كل طالبة بالتقدير الحاصلة عليه.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية كلية العلوم دور مايو درجة البكالوريوس فى العلوم، وعددهم 98 طالباً، كل طالب بالتقدير الحاصل عليه .

كما وافق مجلس جامعة أسوان على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية كلية الهندسة دور مايو درجة البكالوريوس فى الهندسة، وعددهم 232 طالباً، كل طالب حسب التقدير الحاصل عليه، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية كلية الخدمة الاجتماعية - انتظام - دور مايو درجة البكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية، وعددهم 466 طالبًا، كل بالتقدير الحاصل عليه.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية كلية الخدمة الاجتماعية – انتساب - دور مايو درجة البكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية، وعددهم 71 طالبًا، كل بالتقدير الحاصل عليه.