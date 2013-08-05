ضبط 8 من أنصار مرسي وتحطيم سيارات وواجهات محال وإصابة 3 في اشتباكات طنطا

قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن 3 أشخاص أصيبوا جراء اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي بمدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مؤكدًا أن من بين المصابين حالتين إصابة بـ«خرطوش في البطن»، وتم نقلهما لمستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على 8 من أنصار مرسي، وتكثف المباحث جهودها للقبض على باقي العناصر التي تمكنت من الهرب.

كانت اشتباكات عنيفة نشبت، مساء الأحد واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، بين أنصار الرئيس المعزول وعدد من الأهالي، استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش، أثناء خروج مسيرة من مسجد «الشهيد» بشارع سعيد بطنطا، للمطالبة بعودة مرسي، وحاصر المتظاهرون العشرات من أنصار مرسي داخل المسجد، وتدخلت مباحث الغربية وتمكنت من فك حصارهم بعد أن اتهمهم الأهالي بالاحتماء داخل المسجد.

كان المئات من أنصار مرسي قد نظموا مسيرة بشارع سعيد، وتجمعوا أمام أحد المستشفيات الخاصة، وقطعوا الطريق وحاول الأهالي التدخل لفتح الطريق، لكن أنصار مرسي رفضوا فنشبت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش والحجارة، وأسفرت عن تحطيم رجاج 4 سيارات وعدد من واجهات المحال التجارية، وأدت الاشتباكات إلى حالة من الفزع بين المواطنين.