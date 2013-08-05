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6 أسئلة هامة بشأن الأدوية التى يتناولها طفلك

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6 أسئلة هامة بشأن الأدوية التى يتناولها طفلك 6 أسئلة هامة بشأن الأدوية التى يتناولها طفلك

قدمت الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة مجموعة النصائح الرائعة ووسائل الأمان المتعلقة بالأدوية التى يتناولها الأطفال، ونشرت مجموعة من الأسئلة التى يجب أن يحرص الأب والأم بطرحها على الطبيب الصيدلى، للحفاظ على صحة طفلهم والحد من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن تناولها إذا تم استخدامها بشكل صحيح، وإليكم أبرز هذه الأسئلة:

1. ما اسم الدواء؟ وفيما يستخدم؟
> 2. ما جرعة الدواء الخاصة بالطفل؟ وكم عدد المرات التى يجب أن يحصل عليه؟
> 3. ما الوقت الأنسب الذى يجب أن يحصل فيه الطفل على الدواء؟ وكم عدد الأيام التى يجب أن يستمر بتناوله؟
> 4. هل يفضل تناول الدواء على معدة فارغة؟ أم ينصح بتناوله عقب الانتهاء من الطعام؟
> 5. ما أهم الآثار الجانبية المتوقعة عقب تناول الدواء؟
> 6.ما أهم العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على أن الدواء يعمل بشكل صحيح دون مشاكل وأن الأمور تسير على ما يرام؟

ونشر هذا التقرير مؤخراً على الموقع الإلكترونى لموقع "هيلث داى" الأمريكى، وذلك فى الأول من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365