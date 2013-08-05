"الموز والأرز والزبادى وعصير التفاح" يخففون من الإصابة بالإسهال

عندما يكون الطفل مصابا بالإسهال، فأن التغذية تلعب دورا مهما مع الطفل للمساعدة فى وقف الإسهال.

تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال - قصر العينى عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة، زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبسترين، يمكن للإسهال عند الرضع أن يكون حدثا مقلقا للغاية، لأن معظم الآباء يخشون من الجفاف وتفاقم الطفح المؤلم، عندما يكون الطفل مصابا بالإسهال، كثير من الآباء يتساءلون ما هى الأطعمة التى تساعد فى وقف الإسهال عند الأطفال.

وعن الأسباب التى تصيب الأطفال بالإسهال الحاد والمزمن، أشارت نهى إلى التالى:

> - التعرض للإصابة بفيروس الروتا، هو السبب الأكثر شيوعا للإسهال الحاد فى مرحلة الطفولة.

> - الإسهال الناجم عن الفيروس العجلى يحل عادة نفسها فى غضون 3 إلى 10 أيام، ويمكن تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 32 أسبوعا، ضد الفيروس العجلى مع لقاح يسمى روتاتيك.

> - وهناك بعض الأسباب الشائعة للإسهال مثل: الحساسيات الغذائية، بكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، الأدوية، اضطرابات الأمعاء الوظيفية.

أوضحت أنه يفضل تقديم وجبات صغيرة تسمح لنظام الطفل فى الجهاز الهضمى للعمل ببطء، والأمعاء الدقيقة والتى لا تزال هشة تأخذ قليلا من الوقت للحصول على العودة إلى المسار الصحيح وتلتئم.

ومن الأطعمة التى تساعد على وتصلب البراز هى كالتالى:

> • موز.

> • الأرز أو محلية الصنع الحبوب رايس.

> • الخبز- الخبز المحمص على وجه التحديد.

> • الباستا.

> • البطاطس.

> • زبادى.

> • عصير التفاح.

> • توست.

ويجب أن تحذر الأم من بعض الأطعمة التى يجب تجنبها مع إسهال الرضع وهى:

• جميع منتجات الألبان "الزبادى هو الاستثناء بسبب بكتيريا مفيدة - استشارة طبيب أطفال طفلك حول تغذية الزبادى مع الإسهال".

> • الفواكه مثل الكمثرى، والخوخ، والبرقوق.

> • ومن المعروف عادة المشمش.

> • الأطعمة الغنية بالألياف.

ويعد عصير التفاح المخفف، الذى يحتوى على أكثر من السكريات الموجودة فى التفاح، كما أنه يحتوى على أكثر سيولة فعلية، وسيلة ناجحة للمساعدة فى تخفيف الإسهال.