تناول المكسرات يوميا تمنع الإصابة بالسرطانات وتساعد على نمو العظام

المكسرات مصدر جيد للبروتينات وذو قيمة غذائية عالية، حيث تحتوى المكسرات على ما يقرب من 15% من السكريات، إضافة إلى أنها تعد مثل الفاكهة غنية بالألياف المفيد للجسم.

يقول د. مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، استشارى الأطفال، زميل معهد الطفولة، جامعة عين شمس، إن المكسرات أحدى المواد الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميجا 3، حيث إن حفنه (ملء اليد) يوميا من المكسرات بدون ملح ولا تحمير لا يزيد الوزن.

أشار بدران إلى إن المسكرات تحتوى على الأملاح المعدنية مثل:

- الفوسفور: المكون الأساسى لدهون المخ

> - الماغنسيوم: المهدئ والمانع للسرطانات

> - الكالسيوم: هام للعظام والأسنان

> - المنجنيز: هام لنمو وصلابة العظام وتكوين الغضاريف، هذا إضافة إلى أنه يزيد من كثافة العظام، خاصة بعد إقطاع الدورة الشهرية، حيث تعانى أغلب السيدات من نقص المنجنيز

• هذا إلى جانب أن تناول المسكرات تعمل على وقف الجزيئات الشاردة الضارة التى تحاول تدمير الخلايا، وتقوم بتنظيم مستوى السكر فى الدم.

- البوتاسيوم: يعمل كمهدئ للأعصاب

> - الحديد: هام للمناعة وللوقاية من الأنيميا

> - الزنك: يدخل فى تكوين 300 إنزيم، الذى تحتاجه أغلب خلايا الجسم خاصة فى نمو الخلايا، وإضافة إلى أنه يشارك فى العديد من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم حتى فى تكوين الشفرة الوراثيةDNA وتكاثر الخلايا، ويحافظ على كفاءة الجهاز المناعى

> - السيلينيوم: هام للمناعة ويدخل فى تركيب ‏11 ‏ نوعا من البروتينات المهمة للغدة الدرقية

> - الفلورين: يدخل فى تكوين العظام والأسنان ويحميها من التسوس

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