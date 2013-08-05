2,5 مليون مخصصات الأندية الموسمية في الطائف

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أوضح المدير العام للتربية والتعليم في محافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن الميزانية المخصصة للأندية الموسمية بمحافظة الطائف بلغت نحو 2,5 مليون شاملة مكافآت العاملين وكذلك ميزانيات الاندية الموسمية، حاثا العاملين بالأندية الموسمية مراجعة ممثل الشؤون المالية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالطائف لاستلام مستحقاتهم المالية التي ستصرف لهم وفق الأنظمة والتعليمات لذلك.ودعا الشمراني مديري ومديرات الأندية الموسمية تسليمها لمديري المدارس وذلك بعد اختتام فعالياتها، مؤكدا أن الأندية الموسمية لهذا العام بلغت 25 ناديا للبنين والبنات داخل محافظة الطائف والمحافظات الاخرى التابعة لها واحتضنت ما يزيد على 10 آلاف طالب.وأكد أن الأندية حققت أهدافها التي أنشئت من أجلها من خلال إكساب الطلاب العديد من القيم التربوية النافعة وساهمت في اكتشاف المواهب والقدرات لدى الطلاب وإكسابهم العديد من المهارات والخبرات اللازمة. وكانت الأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف اختتمت فعالياتها وبرامجها مؤخرا.