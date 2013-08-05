تقسيم بلدية القوز إلى نطاقات .. وسفلتة مخطط ثلاثاء يبه

عبدالله الفقيه (القنفذة)

أقر المجلس البلدي في بلدية القوز خلال اجتماع عقده مؤخرا، الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس المهندس إبراهيم محمد الفقيه المتضمن تقسيم البلدية إلى نطاقات ويكلف الأعضاء بحصر احتياجات كل نطاق، كل حسب منطقته. وناقش الاجتماع مشروع سفلتة مخطط ثلاثاء يبه بتكلفة فاقت الخمسة ملايين ريال من طريق التصويت، واعتماد ساحة رياضية وشبابية بمنطقة مجمع الخدمات الحكومية جنوب القوز بمنطقة ثلاثاء يبه وجنوب مبنى البلدية مباشرة بمساحة تقدر بخمسين ألف متر مربع. واعتمد المجلس تأهيل حديقة المدرج بالقوز وتزويدها بالسفلتة والإنارة والرصف وكل ما يحتاجه المتنزه، وتكوين فريق من العضوين حسين الزحيمي وعلي السحاري لحصر مناطق زحف الرمال وإعداد كروكي بذلك مع تقديم الحلول المناسبة لوقف هذه المشكلة مستقبلاً. وأكد بلدي القوز على أهمية إعداد البرامج التثقيفية والتوعوية بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم لتوعية الأجيال بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة واعتبارها جزءا من ممتلكاتهم، واعتماد مشاريع سفلتة العديد من الوصلات داخل القرى وسفلتة طريق المساخف واتخذت هذه التوصيات بعد الاطلاع على شكاوى المواطنين للمجلس.وطالب المجلس البلدي بالإعداد لجلسة تجمع المجلس مع الشيوخ والمواطنين لوضع التصورات التي ترتقي بخدمة أهالي مركز القوز.