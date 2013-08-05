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استقرار في سوق مواشي الدوادمي

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استقرار في سوق مواشي الدوادمي استقرار في سوق مواشي الدوادمي

 خالد العصيمي (الدوادمي)

يشهد سوق الماشية في محافظة الدوادمي (15 كم على طريق الدوادمي ــ الشعراء) زحاما شديدا؛ بسبب الإقبال الشديد من الأهالي على الشراء مع اقتراب العيد الذي تكثر فيه المناسبات والاحتفالات، وتدخلت فرق مرور الدوادمي لمحاولة تنظيم حركة السوق بعدما تم تعطيل حركة المرور بسبب ناقلات الأغنام التي تسد الشوارع والطرقات ما أدى إلى اختيار سالكي الطريق مسارات صحراوية وبرية للوصول إلى وجهاتهم. ولم تشهد سوق الماشية بالدوادمي لهذا العام ارتفاعا كبيرا عما كانت عليه في الموسم الماضي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.يذكر أن سوق المواشي في محافظة الدوادمي يعاني من نقص في بعض الخدمات الضرورية، كما يعاني مرتادو السوق من انبعاث الروائح الكريهة والدخان من الطمر الصحي المجاور للسوق، حيث لا يبعد عنه سوى أمتار قليلة.

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