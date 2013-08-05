نقص حاد في عبوات المياه بالخبر.. والأسباب مجهولة

محمدالعنزي (الدمام)

سجلت مراكز بيع مياه الشرب في مدينة الخبر نقصا شديد في الكميات المعروضة خلال الأيام الماضية خاصة المياه ذات الأحجام الكبيرة والتي تباع بسعر 7 ريالات. وعانى المواطنون من عدم وصول كميات كافية من المياه مما أجبر البعض منهم على البحث عن المياه في مراكز بيع بعيدة عن مقارهم ومنازلهم أو التوجه إلى نقاط مياه الشرب المجانية خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه خلال أيام شهر رمضان المبارك.وقال لـ«عكاظ» عدد من المواطنين إن شركات المياه لم تقم بدورها المطلوب في شهر رمضان ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك الأمر الذي تسبب في حدوث نقص بمراكز البيع والمنافذ ولم توف تلك الشركات إلا مع أصحاب الاشتراكات.من جانبهم، أوضح عاملون في مراكز بيع المياه بأنهم يجهلون السبب الحقيقي في نقص المياه والسبب الوحيد الذي عرفوه هو عدم توفر سيارات. إلى ذلك علمت «عكاظ» أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى زيادة الطلب على المياه في مدينة الخبر وغيرها من المدن الأخرى.