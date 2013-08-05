سعود بن نايف يعايد الأهالي بلافتات في طرقات المنطقة

محمد العنزي (الدمام)

في لفتة كريمة قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية يوم أمس بمعايدة المواطنين والمقيمين وذلك عبر تهنئتهم بعيد الفطر السعيد عبر لافتات كتب عليها «من العايدين وكل عام وأنتم بخير.. سعود بن نايف بن عبدالعزيز».حيث نصبت اللافتات في عدد من طرقات مدن المنطقة الشرقية ولقيت البادرة إشادة وتقدير عدد كبير من المواطنين والمقيمين.إلى ذلك، يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد بحي غرناطة بالدمام الساعة الخامسة وثمانية عشرة دقيقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك بمشيئة الله، وعقب الصلاة يستقبل سموهما المهنئين في مقر الإمارة بالدمام الساعة السادسة والنصف صباحا. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قد وجه الجهات المعنية بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة الأعمال وتيسير أمور المواطنين وفقا لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله كما أصدر توجيهاته رعاه الله لجميع الجهات الحكومية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة خلال الإجازة.