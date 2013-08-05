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«الهنداوية».. أزمة نظافة وانقطاعات متكررة للتيار

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«الهنداوية».. أزمة نظافة وانقطاعات متكررة للتيار «الهنداوية».. أزمة نظافة وانقطاعات متكررة للتيار

 عادل عبدالرحمن (جدة)

يعاني سكان حي الهنداوية «3» من انعدام توفر حاويات نظافة داخل الحي بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء به، وبين المواطن فارس عبدالله الجمال أن سكان الحي يعانون منذ ثلاثة أشهر من مشكلة النظافة، إذ إن الحي لا توجد به حاوية نظافة واحدة على الإطلاق، مضيفا أن الروائح الكريهة والبعوض باتا يشكلان مصدرين من مصادر الرعب داخل الحي خاصة مع لعب الأطفال في الشارع بجوار النفايات، وأشار إلى أنه قام بمخاطبة البلدية عن طريق الاتصال بعمليات الأمانة التي لم تتجاوب معه، ولفت إلى أن الحي يعاني كذلك من الانقطاع المتواصل للكهرباء إضافة إلى أنه يقبع في ظلام دامس ومحروم من الإنارة منذ أربع سنوات بعد أن سرق إحدى الكيابل من قبل أحد اللصوص. من جهته، قال مدير الثقافة والإعلام والمتحدث في أمانة جدة المهندس سامي نوار بأنه سيتم متابعة تكدس النفايات في الحي والتعامل معها، مضيفا بأنه على أي مواطن في حالة وجود أي شكوى التواصل مع عمليات الأمانة من خلال الاتصال وتقديم بلاغ وهو الأمر الذي ستتجاوب معه الأمانة بسرعة.

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