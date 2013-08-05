الشرطة تستقبل العيد بخطة الانتشار الأمني

إبراهيم علوي (جدة)
أوضح مدير شرطة جدة اللواء عبدالله القحطاني أن إدراته بدأت في تنفيذ خطة أيام العيد، حيث كثفت التواجد الأمني في جميع أنحاء المحافظة لتوفير أقصى درجات الأمن والراحة بعد توفيق الله للجميع بما في ذلك مصليات العيد والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه والمطاعم والحدائق والواجهات البحرية والكورنيش بواقع خطط أمنية مدروسة لتسهيل أمور زوار المحافظة خلال فترة العيد ولضمان عدم حدوث أي حوادث أو إصابات لأي شخص لا قدر الله من خلال فرق أمنية وانتشار مدعم لكافة أفرع وقطاعات الأمن العام في جميع المواقع المنوه عنها لتقديم العون أو المساعدة عند الطلب. وبين مدير شرطة محافظة أن جميع منسوبي شرطة محافظة جدة من ضباط وأفراد يسخرون جهودهم لخدمة المواطن والمقيم في جميع الأماكن وأنه ينبغي من الجميع مراعاة التعليمات والرسائل الأمنية الموجهة للعموم حيال قضاء أوقات ممتعة في أيام العيد السعيد دون حدوث أي مكروه لا سمح الله من خلال التهاون في عدم الحرص على الممتلكات أو الإخلال بالآداب العامة أو التجاوز والمغالاة في الاستخدام الخاطئ للحريات الشخصية بما يؤثر ويزعج الآخرين، كل تلك الأشياء تنعكس سلبا على الجو العام لنشوة العيد وفرحته. وناشد اللواء القحطاني أيضا الجميع بضرورة التعاون مع رجل الأمن الذي يتواجد خلال فترة العيد لتقديم الخدمة والمساعدة لمن يحتاج وتمنى عيدا سعيدا للجميع وأوقاتا ممتعة في عروس البحر الأحمر. الجدير ذكره أن العمل الأمني في شرطة جدة ينقسم إلى عدة مراحل تبدأ في العشر الأواخر ويتم من خلالها التركيز على المجمعات التجارية والأسواق والمساجد، فيما تتحول في أول أيام العيد إلى مصليات العيد ومن ثم إلى مواقع التنزه والترفيه والأسواق بهدف الحفاظ على الأمن ورصد أي حالات سلبية أو ظواهر أمنية.وكانت الشرطة قد عمدت مؤخرا إلى تفعيل العمل في مركز التحقيق الواقع على كورنيش جدة والذي يتم العمل فيه خلال أيام الإجازات والمهرجانات ويباشر العمل من خلاله في كافة القضايا والحوادث التي تسجل في نطاق الكورنيش ويتم دعمه بعدد وافر من الضباط ورجال الأمن.