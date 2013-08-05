120 من الهيئة ينتشرون في شواطئ ومتاجر جازان أيام العيد

محمد الكادومي (جازان)

كلف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة جازان 120 عضوا ميدانيا للعمل خلال إجازة عيد الفطر مع توزيعهم حسب كثافة الزوار في أماكن التجمعات المختلفة، وفي الفعاليات المصاحبة للمناسبة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة جازان عبدالله بن محمد الشراحيلي أن الفرق الميدانية تشمل دوريات عامة على الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة في الفترة المسائية تستهدف إنجاح فعاليات الاحتفالات بالعيد, إضافة إلى الدوريات الاعتيادية في الفترة الصباحية.وبين أن تكليف الفرق الميدانية يأتي حرصا على راحة الموطنين وسلامتهم لقضاء إجازتهم بأمن واطمئنان وذلك ضمن خطة أعدت مسبقا للقيام بالجولات الميدانية على الميادين والمتنزهات والأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ.