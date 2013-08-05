تصرف خاطئ يقطع تيار الغريب.. والكهرباء تشكو المتهم إلى الإمارة

هادي حكمي (جازان)
تسبب مواطن من قرية الغريب التابعة لمركز وادي جازان في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بعد قيامه باستحداث «هنجر» حديدي تحت خطوط الكهرباء مع تلامسه بالخطوط وأدى هذا التعدي إلى قطع الكهرباء عن القرية لعدة ساعات وأثار ذلك قلق ومتاعب السكان طول فترة الانقطاع.وأوضح مدير شركة كهرباء منطقة جازان المهندس محمد يحيى عجيبي أن أسباب انقطاع التيار الكهربائي بقرية الغريب التابعة لمركز وادي جازان جاءت بسبب عبث أحد المواطنين بعد قيامه بإحداث هنجر حديد تحت خط الكهرباء وتلامسه معه.وأشار إلى أن إدارته رفعت تقريرا بالواقعة إلى وكيل إمارة منطقة جازان لاتخاذ اللازم خصوصا أن حوادث العبث تسببت أكثر من مرة في قطع التيار الكهربائي. وانتقد المهندس عجيبي ما أسماه العبث الخطير الذي يعاقب عليه النظام والقانون.وطالب جميع الجهات المختصة بمحاسبة وملاحقة كل المعتدين والمتسببين في مثل هذه الحوادث المؤسفة.