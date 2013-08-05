تغريم سوبر ماركت 13 ألفاً باع حليب أطفال منتهي الصلاحية

عبد الله مشهور (أحد المسارحة)

صادر فريق الرقابة الصحية في بلدية أحد المسارحة طنا كاملا من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية أو تلك التي تعرضت لسوء التداول. جاء ذلك خلال الجولات الاعتيادية خلال شهر رمضان، واغلقت البلدية كذلك مستودعا للغش التجاري حيث يعمل بعض العاملين على بيع دقيق على أنه فاخر وتم تغريم المتورطين، وفي السياق نفسه تم إغلاق سوبر ماركت بإحدى محطات تعبئة الوقود داخل المحافظة تبين انه يبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية إضافة إلى عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد مع وجود مواد أولية أخرى منتهية الصلاحية، وتم تغريم صاحبه 13 ألف ريال، أشرف على الحملات رئيس البلدية المكلف يحيى جابر مشهور وفريق الرقابة المكون من المراقب محمد اللغبي، علي معيدي، نايف كريري، أحمد صيرم، خالد نجار والمراقب محمد فقيهي حيث اشرف الفريق على وضع خطة لإحكام الرقابة والمتابعة والملاحقة.