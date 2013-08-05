اعتماد هيكل تنظيمي لمجمع كليات البنات في سكاكا

عبد العزيز المشيطي (القريات)

أصدر مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري قرارا باعتماد هيكلة جديدة للتنظيم الإداري لمجمع كليات البنات في سكاكا، والذي تستعد الجامعة لافتتاحه قريبا، وشملت الهيكلة العديد من الوحدات الإدارية الهامة التي ترتبط بالمشرفة الإدارية للمجمع، وتقدم خدماتها للطالبات وموظفات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وجاءت الوحدات كما يلي وحدة الشؤون الإدارية والمالية، وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وحدة العلاقات العامة والإعلام الجامعي، وحدة المتابعة، وحدة تقنية المعلومات، وحدة الخدمات والصيانة، وحدة مختبرات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وحدة المعامل المختصة، وحدة العهد ومراقبة المخزون، وحدة الأمن والسلامة، وحدة شؤون المكتبات ووحدة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.وترتبط المشرفة الإدارية على مجمع كليات البنات في سكاكا بمدير الجامعة لحين صدور قرار وكيل الجامعة لشطر الطالبات، وتمارس عددا من المهام الإدارية والمالية وفق الصلاحيات الممنوحة لها في قرار المدير بشأن اعتماد الهيكلة، وبهذا القرار تنتهي مسؤوليات المشرف على كليات البنات حيث ستقوم المشرفة بكل ما يتعلق بشؤون الكليات في المجمع.ووجه الدكتور البشري جميع وكلاء الجامعة وعمداء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة ومديري الإدارات ذات العلاقة بالتنسيق مع المشرفة الإدارية على مجمع البنات في سكاكا لتطبيق واعتماد الهيكل الإداري الجديد.