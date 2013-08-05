أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اعتماد هيكل تنظيمي لمجمع كليات البنات في سكاكا

Google+ Print
اعتماد هيكل تنظيمي لمجمع كليات البنات في سكاكا اعتماد هيكل تنظيمي لمجمع كليات البنات في سكاكا

 عبد العزيز المشيطي (القريات)

أصدر مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري قرارا باعتماد هيكلة جديدة للتنظيم الإداري لمجمع كليات البنات في سكاكا، والذي تستعد الجامعة لافتتاحه قريبا، وشملت الهيكلة العديد من الوحدات الإدارية الهامة التي ترتبط بالمشرفة الإدارية للمجمع، وتقدم خدماتها للطالبات وموظفات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وجاءت الوحدات كما يلي وحدة الشؤون الإدارية والمالية، وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وحدة العلاقات العامة والإعلام الجامعي، وحدة المتابعة، وحدة تقنية المعلومات، وحدة الخدمات والصيانة، وحدة مختبرات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وحدة المعامل المختصة، وحدة العهد ومراقبة المخزون، وحدة الأمن والسلامة، وحدة شؤون المكتبات ووحدة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.وترتبط المشرفة الإدارية على مجمع كليات البنات في سكاكا بمدير الجامعة لحين صدور قرار وكيل الجامعة لشطر الطالبات، وتمارس عددا من المهام الإدارية والمالية وفق الصلاحيات الممنوحة لها في قرار المدير بشأن اعتماد الهيكلة، وبهذا القرار تنتهي مسؤوليات المشرف على كليات البنات حيث ستقوم المشرفة بكل ما يتعلق بشؤون الكليات في المجمع.ووجه الدكتور البشري جميع وكلاء الجامعة وعمداء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة ومديري الإدارات ذات العلاقة بالتنسيق مع المشرفة الإدارية على مجمع البنات في سكاكا لتطبيق واعتماد الهيكل الإداري الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية