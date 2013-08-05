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تشغيل كاميرات المراقبة بمراكز الضبط الأمني قريباً

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تشغيل كاميرات المراقبة بمراكز الضبط الأمني قريباً تشغيل كاميرات المراقبة بمراكز الضبط الأمني قريباً

 عاطف السويهري (مكة المكرمة)

أعلن مدير القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العقيد حسن بن عبدالله الشبلان، أنه سيتم قريبا تشغيل خدمة كاميرات المراقبة التلفزيونية، مشيرا إلى أنه تم تجهيزها وتركيبها في طريق مكة جدة في جميع مراكز الضبط الأمني. وأوضح العقيد الشبلان لـ«عكاظ» أن الهدف من تلك الكاميرات التسجيل على مدار الساعة، لافتا إلى أنه سيتم ربط تلك الكاميرات بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة جدة، ومهمتها تسجيل الأحداث على طول الطريق للمساعدة في رصد جميع المخالفات على مدار الساعة في كامل الطريق. وأوضح العقيد ركن الشبلان، أن خدمة كوكبة سيارات المرسيدس المخصصة للمواكب الرسمية والتي تم تدشينها في العام المنصرم بالعاصمة المقدسة، تم العمل فيها على جميع المواكب الرسمية، مبينا أنها مزودة بتقنية مميزة وعالية، موضحا أن نوعية السيارة تواكب حركة المواكب من حيث الفخامة والسرعة، وأضاف: «كل سيارة منها مجهزة بثلاث كاميرات واحدة منها داخلية والاخرى أمامية وكذلك كاميرا خلفية لرصد الأحداث على طول فترة الموكب من البداية حتى النهاية». وكشف العقيد الشبلان، عن أن رجال الأمن وسيارات أمن الطرق موزعة على جميع طرق مداخل مكة المكرمة، لبث الأمن والطمائنينة في نفوس المعتمرين والمصلين وزوار بيت الله الحرام، ومساعدة من يحتاج منهم المساعدة على طول الطريق، مثمنا جهود جميع رجال الأمن في جميع القطاعات.

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