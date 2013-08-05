بدء إصدار تصاريح البروز لبائعي الزكوات والحلويات

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

بدأت بلدية الشرائع في إصدار تصاريح الحلويات والزكوات لمن أراد بيعها من أصحاب البقالات والمراكز الغذائية. وأوضح لـ«عكاظ» مدير إدارة الخدمات ببلدية الشرائع الفرعيه شادي محمد أمبون، بأنه تم البدء في إصدار تصاريح بروز الحلويات منذ يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، مبينا أن إصدار تصاريح البروز من أجل بيع الزكوات من يوم الثامن والعشرين. وقال أمبون، إن تلك الأنظمة وإصدار التصاريح تأتي من أجل الحد من ظاهرة البيع المخالف وإلزام من يريد الحصول على تلك التصاريح على أن يقوم بعمل الديكورات المطلوبة والموحدة من قبل البلدية من أجل إعطاء المنظر اللائق لمثل تلك المحلات. وفي سياق آخر أوضح شادي أمبون، أنه تم تنفيذ عدد من الجولات الميدانية في الأيام الماضية، حيث تم التفتيش على 600 محل لإزالة اللوحات الجانبية المخالفه للنظام، مشيرا إلى أن بلدية الشرائع كثفت جولاتها الميدانية من أجل سلامة الجميع، حيث أصدرت الكثير من العقوبات والغرامات على عدد من المخالفات التي تم رصدها في الأيام الماضية.