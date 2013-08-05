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أسرار

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أسرار أسرار
الكوادر المؤهلةفي الوقت الذي يزداد فيه عدد الكوادر المؤهلة القادرة على شغل الوظائف الشاغرة، أعلنت منشآت في القطاع الخاص عن وظائف هندسية مخصصة للعمالة الوافدة، مما جعل إحدى الوزارات تقف في وجه تلك المنشآت وتوقف إعلانها، حتى لا تقلص فرص حصول الكوادر الوطنية على مثل هذه الوظائف، وألا تكون الفكر السلبي لديهم وتحبطهم.تكلفةعاليةتذمر عدد من الموظفين والمراجعين لأحد المستشفيات الحكومية الشهيرة بمكة، بعد أن أنشأت الإدارة صيدلية في إحدى الساحات بالمستشفى والتي لا تزال تحت الإنشاء وبتكلفة عالية الثمن، وعلى الرغم من ذلك بُني سقفها من السقف المستعار ولم يكمل فترة حتى سقط، وعند إعادة بنائه أتت الأمطار لتكشف هشاشة ذلك السقف، حيث تسربت مياه الأمطار داخل الصيدلية.

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