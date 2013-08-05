إزالة 36 بسطة في سوق النكاسة العشوائي

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

داهمت بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة وبمساندة الدوريات الأمنية أسواق «النكاسة» والتي أسفرت عن مصادرة 1500 كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة وستة أقفاص دجاج وسبع عربيات جائلة و250 كرتون فواكه وخضروات، كما تمت إزالة 36 مبسطا غير مرخص. وأوضح المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي رئيس بلدية المسفلة الفرعية، أن أسواق النكاسة تكثر فيها بعض المخالفات والظواهر العشوائية كالباعة الجائلين وغيرها، وذلك بهدف متابعة ومنع الظواهر العشوائية في الأسواق والمحلات التجارية والغذائية وإزالة السلبيات ومخالفات البيع غير النظامية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، مبينا أنه سيكون هناك جهود كبيرة لمراقبي البلدية خلال الأيام المقبلة للتأكد من سلامة المعروضات. من جهة أخرى صادرت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، أكثر من 950 كيلوجراما من اللحوم والمواد الغذائية المتنوعة وذلك بعد الحملة التفتيشية لمراقبي البلدية خلال الأيام الماضية. وأوضح مدير إدارات الخدمات في بلدية أجياد الفرعية علي بن عوض المالكي، أن البلدية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين، حيث نفذت بلدية أجياد خططا وحملات متنوعة وفق احتياجات المنطقة مع تكثيف الجولات الميدانية وتوزيع الفرق الميدانية على مدار 24 ساعة لسلامة كل ما يقدم للزوار بيت الله الحرام، وشملت تلك الجهود الوقوف على 2500 محل غذائي وتجاري وتفقدها ومتابعة جميع الاشتراطات البلدية العامة والصحية وتم إغلاق وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات التي وجد فيها مخالفات ومن أهمها ضبط خمسة مطابخ عشوائية وتمت مصادرة وإتلاف حوالى 965 كيلوجراما من المواد الغذائية المتنوعة من اللحوم والخضروات، و67 اسطوانة غاز و262 قطعة من أدوات ومعدات الطبخ المتنوعة من مواقد النار والقدور وغيرها، كما تم ضبط مستودعين للمواد الغذائية ومياه الشرب المخالفة وتم مصادرة أكثر من 400 كيلوجرام من الأرز والخضروات والبهارات و107 كراتين من المعلبات والمواد الغذائية المتنوعة وأكثر من خمسة آلاف لتر من المياه المخزنة تحت أشعة الشمس.