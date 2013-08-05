المتسوقون يخنقون شارع «البخاري» باقتراب العيد

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

يشهد طريق الإمام البخاري في المدينة المنورة حركة تجارية مكثفة، تزداد وتيرتها قرب عيد الفطر، لتدفق المتسوقين إلى المطاعم ومحال الملابس التي تنتشر فيه، مما يتسبب في إرباك حركة السير ويجعل التحرك فيه بالغ الصعوبة.ويشكل هذا الطريق أهمية كبرى لدى ساكني منطقة العزيزية والدعيثة الواقعة شمالي المدينة المنورة «خارج حدود الحرم» لأنه يخدم ستة أحياء ابتداء بحي الدفاع وانتهاء بحي أبو مرخا.وأوضح أحمد الصاعدي أن طريق الإمام البخاري يصل أحياء منطقة العزيزية مع بعضها البعض، ويتمتع بتوافر العديد من الخدمات والمحال التجارية التي تبيع الأشياء الأساسية التي تهم الأهالي، مشيرا إلى أن الطريق يشهد اختناقات مرورية في العشر الأواخر من رمضان، تزداد وتيرتها باقتراب العيد.وذكر أن وقوع الطريق خارج حدود الحرم جعل المتسوقين يتوجهون إليه هربا من الازدحام دخل المنطقة المركزية، ملمحا إلى أن ذلك حول الطريق من منطقة هادئة إلى صاخبة تغص بالمركبات.إلى ذلك، أوضح علي الجهني أن المحال في الأسواق التجارية في شارع الإمام البخاري تتميز بإيجاراتها غير المرتفعة، فضلا عن تقديمها سلعا ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، ما جعل الأهالي يتدفقون عليها بكثافة وزاد من الحركة فيها. وقال الجهني: «غالبية سكان المنطقة يفضلون الشراء والتبضع من المتاجر التي تنتشر في طريق الإمام البخاري، فأصبحت الحركة التجارية فيه لا تهدأ خلال العشر الأواخر خصوصا كلما اقترب موسم العيد»، مشيرا إلى أن المتاجر في شارع البخاري في تلك الفترة تظل مفتوحة على مدار الساعة ولا تغلق إلا في أوقات الصلاة والإفطار.من جهته، ذكر سالم الصاعدي أن شارع الإمام البخاري يكتسب أهميته من المحال التجارية التي تنتشر فيه وتقدم سلعا جيدة وبثمن مناسب، مشيرا إلى أن غالبية الأهالي يتوجهون إليه هربا من الازدحام، ما جعل أعدادهم تتزايد يوما بعد آخر وتحدث الاختناقات المرورية فيه. بدوره، أوضح الناطق الإعلامي لمرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي أن أفراد المرور يتواجدون باستمرار في شارع الإمام البخاري إضافة إلى انتشار كاميرات الرصد الآلي ساهر، لضبط حركة السير فيه، ومنع حدوث الازدحام خاصة مع كثرة الأسواق التجارية.ضبط الأسعارذكر مدير فرع وزارة التجارة خالد قمقمجي أن طريق الإمام البخاري من الشوارع الحيوية والتي استحدثت مؤخرا، مشيرا إلى أن الفرع يتابع المحال، ويضبط الأسعار ويتلقى البلاغات والملاحظات ويتعامل معها وفق الإجراءات المحددة.