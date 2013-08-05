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محافظ ينبع يتفقد مشاريع خفض المياه الجوفية

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محافظ ينبع يتفقد مشاريع خفض المياه الجوفية محافظ ينبع يتفقد مشاريع خفض المياه الجوفية

 أحمد الأنصاري (ينبع)

تفقد محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم البارحة الأولى مواقع مشاريع تخفيض منسوب المياه الأرضية وذلك بعد تسرب المياه الجوفية في بعض الأحياء.واطلع على أعمال المقاولة في الصرف الصحي وسير العمل في المشروع، مشددا على أهمية حل مشكلة زيادة منسوب المياه الجوفية في المحافظة وتشغيل وصيانة المضخات في أسرع وقت.والتقى السليم خلال جولته عددا من المواطنين الذين طالبوا بإنهاء مشكلة المياه الجوفية في باقي الأحياء وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمحافظة ينبع واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بتلبية طلباتهم.ورافق محافظ ينبع في جولته مدير مصلحة المياه في ينبع المهندس مروان السيد ومديرو المشاريع والخدمات في بلدية محافظة ينبع.

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